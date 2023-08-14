Баварія хоче підписати Де Хеа

Баварія шукає заміну Ноєру

Баварія націлилася на ексголкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Основний голкіпер команди Мануель Нойєр ще продовжує відновлюватися від травми, а Яна Зоммера Баварія відпустила в Інтер. Дві трансферні цілі виявилися недоступними для наставника: Кепа Аррісабалага вибрав Реал, а воротар збірної Аргентини Херонімо Рульї зазнав важкої травми.

З іспанцем вже ведуться переговори. Однак його висока зарплата є проблемою. Де Хеа не входив у плани мюнхенців, але все змінилося після втрати двох трансферних цілей.

Нагадаємо, що Давід де Хеа наразі перебуває в статусі вільного агента після того, як його контракт з Манчестер Юнайтед закінчився. Іспанським кіпером активно цікавиться також Аль-Наср, де виступає Кріштіану Роналду.

Раніше Анчелотті заблокував підписання Де Хеа.