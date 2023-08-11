Головне
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:23 1340
Карпати здолали Прикарпаття: результати 3 туру Першої ліги
Сьогодні 17:59 503
Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу
Сьогодні 16:20 236
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса
Сьогодні 13:37 967
Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:40 323 1
Стала відома клаусула в контракті Трубіна
Сьогодні 11:17 762
Луческу пояснив поразку від Аріса
Сьогодні 08:29 702
Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу
Сьогодні 08:10 1082
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 723
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 2375
Прямі трансляції

Зоря повісила цінник на Русина

Геллер хоче продати Русина за 3 мільйони євро
Сьогодні 17:39 248 0
Зоря повісила цінник на Русина
#Назарій Русин, #Сандерленд, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря отримала трансферну пропозицію по Назарію Русину від Сандерленда.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пропозицій по українському форварду було кілька.

Клуб Чемпіоншипу постійно надсилає луганській команді покращені пропозиції по українцю.

Остання пропозиція - 2 мільйони євро + бонус розміром майже 2 мільйони євро.

Проте всі пропозиції відхиляє президент Зорі Євген Геллер, він вимагає більшу суму.

Геллер хоче продати Русина за 3 мільйони євро + великий бонус.

Повідомлялося, що Ван Леувен хотів запросити Русина до Шахтаря.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7418
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 31893
Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 20417
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8753
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном 3645
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 3323
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87063 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56132
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77463
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7754 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 89430 4
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22283