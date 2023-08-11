Зоря повісила цінник на Русина

Геллер хоче продати Русина за 3 мільйони євро

Джерело - Чемпіон.

Зоря отримала трансферну пропозицію по Назарію Русину від Сандерленда.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пропозицій по українському форварду було кілька.

Клуб Чемпіоншипу постійно надсилає луганській команді покращені пропозиції по українцю.

Остання пропозиція - 2 мільйони євро + бонус розміром майже 2 мільйони євро.

Проте всі пропозиції відхиляє президент Зорі Євген Геллер, він вимагає більшу суму.

Геллер хоче продати Русина за 3 мільйони євро + великий бонус.

Повідомлялося, що Ван Леувен хотів запросити Русина до Шахтаря.

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