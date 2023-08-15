Мбокані перейшов до вірменського клубу

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані продовжить кар'єру у вірменському клубі Ноа.

Про це повідомляє пресслужба Ноа.

Деталі переходу не розголошуються. Відомо, що ексдинамівець перейшов до нової команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом нападника був Васланд-Беверен. У лавах бельгійського клубу Мбокані в сезоні-2022/23 грав у другому за силою дивізіоні чемпіонату Бельгії, і відзначився 16 голами та 8 асистами в 24 поєдинках.

Нагадаємо, що Мбокані є найдорожчим футболістом в історії Динамо. Влітку 2013-го біло-сині заплатили за гравця "Андерлехту" 11 мільйонів євро.

Ноа за підсумками минулого сезону фінішував восьмим у вірменській Прем'єр-лізі.