Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 600
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 131
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 499
Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України
Сьогодні 09:11 128
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 341
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 832
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 782
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 653
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
Вчора 21:14 389
Ротань: Хлопці майже витягнули матч
Вчора 20:44 709
Прямі трансляції

Мбокані перейшов до вірменського клубу

Сьогодні 09:56 170 0
Мбокані перейшов до вірменського клубу
#Дьємерсі Мбокані

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Дьємерсі Мбокані продовжить кар'єру у вірменському клубі Ноа.

Про це повідомляє пресслужба Ноа.

Деталі переходу не розголошуються. Відомо, що ексдинамівець перейшов до нової команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом нападника був Васланд-Беверен. У лавах бельгійського клубу Мбокані в сезоні-2022/23 грав у другому за силою дивізіоні чемпіонату Бельгії, і відзначився 16 голами та 8 асистами в 24 поєдинках.

Нагадаємо, що Мбокані є найдорожчим футболістом в історії Динамо. Влітку 2013-го біло-сині заплатили за гравця "Андерлехту" 11 мільйонів євро.

Ноа за підсумками минулого сезону фінішував восьмим у вірменській Прем'єр-лізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 67011
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій 320396 3
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 29513
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 7230
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 7660
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 35523
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56211
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3228
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 78975
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16304
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41795
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25643