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Ротань: Хлопці майже витягнули матч

Руслан Ротань прокоментував поразку від Шахтаря
Сьогодні 20:44 379 0
Ротань: Хлопці майже витягнули матч
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Руслан Ротань

Джерело - tribuna.com.

Олександрія мала шанс врятувати матч із Шахтарем у 3 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань.

"Поразка 1:2. Очок не набрали, нічого немає, тому не можемо бути задоволеними.

Перший тайм програли повністю, потрібно це підкреслити. Але в другому команда зібралася та прагнула більшого. Проте чудова гра воротаря суперника та десь везіння – нам не пощастило.

Нічого страшного. Ця гра піде нам в плюс. Головне, що хлопці хочуть перемагати, попри те, що ми грали проти "Шахтаря". З таким настроєм та такою роботою на тренуваннях та футбольному полі у нас все попереду.

Потрібно хлопцям подякувати за матч, вони майже його витягнули. Іноді таке трапляється, що десь не пощастило.

В першому таймі десь трошки забули, як ми хочемо грати. А ми хочемо грати з м’ячем, тому не підлаштовувалися. Зробили ті помилки, які ми, на жаль, не тренуємо на тренуваннях. Повинні через ці помилки йти вперед. В перерві я сказав хлопцям, ми трошки перебудувалися. Потрібно ще багато працювати, перемоги попереду.

Гра Смирного не на своїй позиції? Ви правильно сказали - це не позиція Смирного. На жаль, ми перекриваємося. У нас є гравець, який приїхав – лівий захисник, легіонер з Еквадору Ернандес.

На жаль, я не знаю, з яких причин він не був заявлений на цей матч, хоча вже тиждень тренується з нами. Тому чекаємо. Думаю, на наступний матч він вже буде заявлений. І нам буде трошки легше, тому що зараз ми перекриваємо цю позицію Смирним. Саня Мартинюк тільки два тижні як почав працювати в загальній групі, він ще не готовий.

Чого не вистачило? Якби-то ми провели перший тайм так сміливо та агресивно як другий", – сказав Ротань.

Нагадаємо, Шахтар переграв Олександрію у 3 турі УПЛ.

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