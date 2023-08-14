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Шахтар - Олександрія 2:1: огляд матчу

Огляд матчу Шахтар - Олександрія
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Шахтар - Олександрія 2:1: огляд матчу
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар обіграв Олександрію у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

3 тур, 14 серпня

Шахтар - Олександрія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Сікан, 2:0 - 31 Траоре, 2:1 - 61 Скорко

Попередження: В’юнник, 70, Матвієнко, 85 – Копина, 45, Скорко, 66, Калітвінцев, 87, Мартинюк, 90+2

Шахтар: Різник – Топалов, Матвієнко, Чигринський (Козік, 74), Гочолеішвілі – Назарина, Очеретько – Сікан (В’юнник, 46), Криськів (Кастілло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келсі, 46).

Олександрія: Шевченко – Копина (Мартинюк, 81), Логінов, Бабогло, Смирний – Ващенко (Погорілий, 82) – Шулянський (Джевані, 72), Калюжний (Скорко, 46), Плакса (Ковалець, 62), Калітвінцев – Кулаков.

Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.

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