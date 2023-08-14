Шахтар - Олександрія 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар обіграв Олександрію у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 14 серпня
Шахтар - Олександрія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Сікан, 2:0 - 31 Траоре, 2:1 - 61 Скорко
Попередження: В’юнник, 70, Матвієнко, 85 – Копина, 45, Скорко, 66, Калітвінцев, 87, Мартинюк, 90+2
Шахтар: Різник – Топалов, Матвієнко, Чигринський (Козік, 74), Гочолеішвілі – Назарина, Очеретько – Сікан (В’юнник, 46), Криськів (Кастілло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келсі, 46).
Олександрія: Шевченко – Копина (Мартинюк, 81), Логінов, Бабогло, Смирний – Ващенко (Погорілий, 82) – Шулянський (Джевані, 72), Калюжний (Скорко, 46), Плакса (Ковалець, 62), Калітвінцев – Кулаков.
Раніше СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм.
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