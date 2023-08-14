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Арум: Ми хочемо повернути Лопеса цього року

Боб Арум прокоментував повернення Теофімо Лопеса
Сьогодні 18:29 140 0
Арум: Ми хочемо повернути Лопеса цього року
Фото - Getty Images
#Теофімо Лопес, #Боб Арум

Джерело - tribuna.com.

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум планує організувати бій для чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (19-1, 13 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Ми хочемо повернути Теофімо цього року, а потім влаштувати йому справжній великий бій наступного. У поєдинку з Джошем Тейлором він довів, що він все ще топовий боєць, і публіка хоче бачити його знову.

Я не повірив, що він дійсно закінчить з боксом, але це було щиро з його боку. У нього були певні особисті проблеми, які, на його думку, мали зникнути, якщо він оголосить про закінчення кар’єри", - сказав Арум.

Лопес в останньому бою 10 червня переміг Джоша Тейлора одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку Теофімо оголосив про завершення кар’єри. 

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