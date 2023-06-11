Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (19-1, 13 КО) планує завершити кар’єру після перемоги над колишнім абсолютним чемпіоном світу Джошем Тейлором (19-1, 13 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Далі закінчення кар’єри, я трохи втомився. Мені недостатньо платять. 1 мільйон доларів? Забирайтеся до біса.

Мені потрібно відпочити, я втомився від того, що всі булять мене.

Я молодий, дитина в душі. Думаю, що вам усім потрібно слідкувати за Девіном Хейні, Шакуром Стівенсоном і Тайсоном Ф’юрі", - сказав Лопес.