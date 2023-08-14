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УАФ звернулася до УЄФА щодо банера фанів Аріса

УАФ звернулася до УЄФА щодо інциденту на матчі Аріс - Динамо
Сьогодні 16:44 232 0
УАФ звернулася до УЄФА щодо банера фанів Аріса
#Аріс, #Динамо Київ, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

УАФ надіслала лист до УЄФА та Грецької федерації футболу з проханням відреагувати на епізод, що стався на матчі Аріс - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Під час матчу Ліги конференцій уболівальники грецького клубу вивісили банер із написом Smash Azov nazis (Знищити нацистів Азова).

"Припускаємо, що банер виготовили місцеві ультрас, які контактують із російськими фан-рухами, оскільки меседж на банері повністю збігається з посилами російської пропаганди. Зазначений банер було вилучено з трибун приблизно за 10 хвилин. Однак факт цього інциденту нас дуже занепокоїв, оскільки він є небезпечним сигналом глибоко помилкового сприйняття трагічних подій в Україні, а також прикладом неприйнятної для футбольної сім'ї пропаганди насильства на матчах змагань під егідою УЄФА.

Захисники Азовсталі, також відомі як підрозділ Азов української армії, не мають жодного зв'язку з нацистами, як і ніхто з українського суспільства, але це наратив російської пропаганди, який вона поширює в усьому світі", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що у першому матчі Динамо програло Арісу з рахунком 0:1.

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