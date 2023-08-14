Лукаку може перейти у Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.
Майбутнє Ромелу Лукаку залишається в підвішеному стані.
Про це повідомляє журналіст Альфред Педулла.
Бельгійський форвард не потрібен ні Челсі, ні Інтеру, переговори з Ювентусом заморожені, а в Саудівську Аравію Лукаку поки що їхати не хоче.
Агенти форварда знайшли для футболіста варіант продовження кар'єри – це Тоттенгем, який потребує нового форварда після продажу Гаррі Кейна в Баварію. Агенти Лукаку вже зв'язувалися з представниками "шпор".
Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився з майбутнім Лукаку у Челсі.