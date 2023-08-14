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Лукаку може перейти у Тоттенгем

Ромалу Лукаку шукає новий клуб
Вчора 23:24 216 0
Лукаку може перейти у Тоттенгем
Фото - Getty Images
#Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє Ромелу Лукаку залишається в підвішеному стані.

Про це повідомляє журналіст Альфред Педулла.

Бельгійський форвард не потрібен ні Челсі, ні Інтеру, переговори з Ювентусом заморожені, а в Саудівську Аравію Лукаку поки що їхати не хоче.

Агенти форварда знайшли для футболіста варіант продовження кар'єри – це Тоттенгем, який потребує нового форварда після продажу Гаррі Кейна в Баварію. Агенти Лукаку вже зв'язувалися з представниками "шпор".

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився з майбутнім Лукаку у Челсі.

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