Лукаку може перейти у Тоттенгем

Ромалу Лукаку шукає новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє Ромелу Лукаку залишається в підвішеному стані.

Про це повідомляє журналіст Альфред Педулла.

Бельгійський форвард не потрібен ні Челсі, ні Інтеру, переговори з Ювентусом заморожені, а в Саудівську Аравію Лукаку поки що їхати не хоче.

Агенти форварда знайшли для футболіста варіант продовження кар'єри – це Тоттенгем, який потребує нового форварда після продажу Гаррі Кейна в Баварію. Агенти Лукаку вже зв'язувалися з представниками "шпор".

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився з майбутнім Лукаку у Челсі.