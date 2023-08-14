Неймар зароблятиме в Аль-Хілалі 150 млн євро на рік

Ця сума у 6 разів є більшою за ту, яку 31-річний бразилець отримує у ПСЖ

Джерело - Sky Sports.

Вінгер ПСЖ Неймар, який найближчим часом перейде в Аль-Хілаль, зароблятиме у Саудівській Аравії 150 мільйонів євро за сезон.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ця сума у 6 разів є більшою за ту, яку 31-річний бразилець отримує у ПСЖ.

Сума трансферу складе трохи менше як 100 мільйонів євро, а контракт буде розраховано на 2 роки.

Зазначається, що деяким гравцям, які переходять у клуби Саудівської Аравії, 50% зарплатні виплачується авансом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!