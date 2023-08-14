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Неймар підпише контракт з Аль-Хілалем найближчим часом

Найближчим часом бразилець пройде медогляд
Сьогодні 09:52 285 0
Неймар підпише контракт з Аль-Хілалем найближчим часом
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Неймар наближається до переходу в Аль-Хілаль.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом бразилець пройде медогляд, а протягом наступних 48 годин підпише контракт з саудівським клубом.

Аль-Хілаль планує опублікувати у своїх соціальних мережах особливе оголошення про досягнення угоди щодо трансферу Неймара.

Нагадаємо, відхід Неймара вплинув на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ.

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