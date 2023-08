Неймар підпише контракт з Аль-Хілалем найближчим часом

Нападник ПСЖ Неймар наближається до переходу в Аль-Хілаль.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Найближчим часом бразилець пройде медогляд, а протягом наступних 48 годин підпише контракт з саудівським клубом.

Аль-Хілаль планує опублікувати у своїх соціальних мережах особливе оголошення про досягнення угоди щодо трансферу Неймара.

Expected #Neymar’s medicals and signing with #AlHilal in the next 48 hours. Saudi’s Club are planning a special announce to celebrate the brazilian superstar’s signing. #transfers 🇸🇦 https://t.co/Nd62k6k9TK