Вінгер Шахтаря Тете розірвав контракт з клубом

Джерело - Чемпіон.
Бразильський вінгер Тете розірвав контракт з Шахтарем.
Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабункуоглу.
Документи гравця направлені до ФІФА. З Тете вже провели зустріч представники Фенербахче
Бразилець приїхав до Туреччини та повідомив стамбульському клубу свої умови.
ÖZEL | Tetê sözleşmesini resmen feshetti! Belgeler FIFA’ya gitti. https://t.co/dQgtAMIpS6— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2023
Повідомлялося, що Тете може перейти у Наполі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!