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Вінгер Шахтаря Тете розірвав контракт з клубом

Документи гравця направлені до ФІФА
Сьогодні 17:58 316 0
Вінгер Шахтаря Тете розірвав контракт з клубом
#Тете, #Фенербахче, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер Тете розірвав контракт з Шахтарем.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабункуоглу. 

Документи гравця направлені до ФІФА. З Тете вже провели зустріч представники Фенербахче

 Бразилець приїхав до Туреччини та повідомив стамбульському клубу свої умови.

Повідомлялося, що Тете може перейти у Наполі.

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