Вінгер Шахтаря Тете розірвав контракт з клубом

Документи гравця направлені до ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер Тете розірвав контракт з Шахтарем.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабункуоглу.

Документи гравця направлені до ФІФА. З Тете вже провели зустріч представники Фенербахче

Бразилець приїхав до Туреччини та повідомив стамбульському клубу свої умови.

ÖZEL | Tetê sözleşmesini resmen feshetti! Belgeler FIFA’ya gitti. https://t.co/dQgtAMIpS6 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 28, 2023

Повідомлялося, що Тете може перейти у Наполі.

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