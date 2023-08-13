Відхід Неймара вплив на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ

Тепер 24-річний француз відкритий до переговорів

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе змінив позицію щодо продовження контракту з парижанами, який спливає влітку наступного року.

Про це повідомляє журналіст Санті Аоуна.

Тепер 24-річний француз відкритий до переговорів про продовження співпраці. На його рішення вплинула трансферна кампанія клубу та майбутнє Неймара, який, скоріше за все, покине команду.

ПСЖ зі своєї сторони також налаштований оптимістично щодо продовження контракту з Мбаппе.

🚨EXCL: 🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation au PSG 💣💣💣



◉ Le départ de Neymar et le mercato parisien ont été des arguments pour convaincre l'attaquant de revoir sa position⏳️



◉ Au sein du PSG, on se veut désormais optimiste ✍️ pic.twitter.com/wx2t4IdVOY — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2023

Нагадаємо, Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.

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