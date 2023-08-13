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Відхід Неймара вплив на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ

Тепер 24-річний француз відкритий до переговорів
Сьогодні 15:39 162 0
Відхід Неймара вплив на рішення Мбаппе залишитися в ПСЖ
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе змінив позицію щодо продовження контракту з парижанами, який спливає влітку наступного року.

Про це повідомляє журналіст Санті Аоуна.

Тепер 24-річний француз відкритий до переговорів про продовження співпраці. На його рішення вплинула трансферна кампанія клубу та майбутнє Неймара, який, скоріше за все, покине команду.

ПСЖ зі своєї сторони також налаштований оптимістично щодо продовження контракту з Мбаппе.

Нагадаємо, Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.

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