Фенербахче підписав Фреда

Бразильський півзахисник Фред перейшов у Фенербахче.

Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

Раніше Манчестер Юнайтед повідомляв, що сторони домовились про перехід.

Футболіст підписав контракт за схемою 4+1. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 10 мільйонів євро + 5 мільйонів євро у вигляді бонусів.

30-річний футболіст приєднався до МЮ влітку 2018 року, перейшовши з Шахтаря за 59 мільйонів євро.

За 5 років в команді Фред забив 14 голів та зробив 19 асистів у 213 матчах. Виграв з командою Лігу Європу та Кубок англійської Ліги.