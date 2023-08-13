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Фенербахче підписав Фреда

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Фенербахче підписав Фреда
#Манчестер Юнайтед, #Фенербахче

Джерело - fenerbahce.org.

Бразильський півзахисник Фред перейшов у Фенербахче.

Про це повідомляє офіційний сайт турецького клубу. 

Раніше Манчестер Юнайтед повідомляв, що сторони домовились про перехід.

Футболіст підписав контракт за схемою 4+1. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе 10 мільйонів євро + 5 мільйонів євро у вигляді бонусів.

30-річний футболіст приєднався до МЮ влітку 2018 року, перейшовши з Шахтаря за 59 мільйонів євро.

За 5 років в команді Фред забив 14 голів та зробив 19 асистів у 213 матчах. Виграв з командою Лігу Європу та Кубок англійської Ліги.

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