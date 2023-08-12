Манчестер Юнайтед та Фенербахче узгодили трансфер Фреда

Фред перейде у Фенербахче

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред найближчим часом перейде у Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода відбудеться за умови проходження Фредом медичного огляду, погодження особистих умов з Фенербахче та отримання міжнародного дозволу на перехід.

Сьгодні Фред повинен прибути до Стамбула для проходження медогляду та вирішення інших питань.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складе 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай побореться з Фенербахче за Фреда.