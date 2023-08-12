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Колос розібрався з Вересом у 3-у турі УПЛ

Команда з Ковалівки здобула перемогу в домашньому матчі
Сьогодні 19:14 270 0
Колос розібрався з Вересом у 3-у турі УПЛ
#Верес, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос здобув перемогу над Вересом у межах 3-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь команди з Ковалівки.

Чемпіонат України - УПЛ
12 серпня, 3 тур

Колос - Верес 2:0 (1:0)

Голи 1:0 - 25 Безбородько, 2:0 - 71 Оріховський (пен)

Склади команд:

Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов (Болбат, 81), Оріховський, Мякушко (Ільїн, 68), Безбородько (Салабай, 81), Велетень (Демченко, 52).

Запасні: Горох, Биценко, Гончаренко, Кукош, Мілько, Криворучко, Гусол.

Верес: Паст, Вовченко, Курко, Блізніченко (Гайдучик, 73), Дахновський (Балан, 11), Марусич (Гагун, 81), Яго (Кучеренко, 73), Кучеров, Гакман (Шестаков, 73), В.Шарай, Шевченко.

Запасні: Когут, Коркодим, Жуліо Сезар, Хондак, С.Шарай.

Попередження: Золтов 5, Бурда 7, Безбордько 28, Сікейра 35, Велетень 51, М'якушко 58, Гакман 67

Раніше Рух вирвав перемогу в Полісся.

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