Головне
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:17 2024
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 16:15 17
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 210
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 5910
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 15901 4
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 14902 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 324
Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді
Сьогодні 08:30 1163
Лейпциг розгромив Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини
Вчора 23:47 1119
Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом
Вчора 21:42 1274
Прямі трансляції

Анчелотті: Лунін діяв дуже добре проти Атлетіка

Тренер Реала прокоментував виступ Андрія Луніна
Сьогодні 14:18 223 0
Анчелотті: Лунін діяв дуже добре проти Атлетіка
#Андрій Лунін, #Атлетік, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Marca.

Голкіпер Реала Андрій Лунін добре провів матч проти Атлетіка в 1-у турі Ла-Ліги (0:2).

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Лунін діяв дуже добре, дуже спокійно, дуже зосереджено та з упевненістю у собі. Він добре забирав верхові м’ячі. У нього було небагато можливостей показати свою якість. Кепа не є гравцем Реала, і я не обговорюю гравців, яких немає у команді", - сказав Анчелотті.

  Атлетік - Реал Мадрид 0:2: огляд матчу Ла-Ліги

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак 14902 2
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 15901 4
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 20930
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13067
Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням 19856
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України 11666 3
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22838
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129988
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19402 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39608
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 32098 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213740 1