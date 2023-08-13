Анчелотті: Лунін діяв дуже добре проти Атлетіка

Джерело - Marca.
Голкіпер Реала Андрій Лунін добре провів матч проти Атлетіка в 1-у турі Ла-Ліги (0:2).
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Лунін діяв дуже добре, дуже спокійно, дуже зосереджено та з упевненістю у собі. Він добре забирав верхові м’ячі. У нього було небагато можливостей показати свою якість. Кепа не є гравцем Реала, і я не обговорюю гравців, яких немає у команді", - сказав Анчелотті.
Атлетік - Реал Мадрид 0:2: огляд матчу Ла-Ліги
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