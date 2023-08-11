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Роналду можуть заарештувати у Саудівській Аравії за святкування голу

Португалець перехрестився після забитого голу
Сьогодні 21:54 85 0
Роналду можуть заарештувати у Саудівській Аравії за святкування голу

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду може бути покараний за святкування гола в півфінальному матчі арабської Ліги чемпіонів проти Аль-Шорти (1:0).

Про це повідомляє Press Italy 24 News.

Команда 38-річного португальця перемогла завдяки реалізованому ним на 75-й хвилині зустрічі пенальті.

Після взяття воріт та перед своїм традиційним святкуванням футболіст перехрестився.

А в Саудівській Аравії публічне вираження християнської віри заборонено.

Відзначається, що як мінімум гравець отримає попередження від вищого керівництва клубу.

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