Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув перемогу над Оболонню в межах 3-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 12 серпня
Чорноморець - Оболонь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Васильєв, 2:0 - 62 Ієде
Склади команд:
Чорноморець: Шевченко, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Кузик, Бойчук (Авагімян, 46, Гучек, 81), Ієде (Хадіда, 63), Штогрін (Грисьо, 88)
Запасні: Білик, Варакута, Ситніков, Ухань, Данилюк
Оболонь: Федорівський, Фатєєв, Приймак, Карась, Осман, Слободян (Лук’янчук, 52), Мороз, Черненко, Прокопенко (Чернов, 52), Краснопір (Тарануха, 63), Мединський (Нагієв, 68)
Запасні: Кичак, Вовкун, Єрмоленко, Муха, Суханов
Попередження: Карась 26, Брагару 44, Карась 48, Кузик 54, Кузик 72, Приймак 85
Вилучення: Карась 48 (друга жовта), 72 Кузик (друга жовта), Салаюк 79
Нагадаємо, учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view.
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