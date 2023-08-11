Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 19:21 216
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
Сьогодні 18:59 822
Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу
Сьогодні 16:20 288
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки від Аріса
Сьогодні 13:37 1186
Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:40 358 1
Стала відома клаусула в контракті Трубіна
Сьогодні 11:17 831
Луческу пояснив поразку від Аріса
Сьогодні 08:29 746
Аріс - Динамо 1:0: огляд матчу
Сьогодні 08:10 1118
Збірна Іспанії здолала Нідерланди в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:03 741
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Сьогодні 05:22 2478
Прямі трансляції

Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view

Сьогодні 19:21 234 0
Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view

11 клубів-учасників телепулу УПЛ вирішили змінити платну модель.

Про це повідомляє KDK.

Коли вони погодилися на співпрацю з MEGOGO, то планувалось, що восени телепул буде продаватись по системі pay-tv – ОТТ-платформи заплатять клубам якісь невеликі кошти за не ексклюзивні телеправа і спробують заробити на тому, що завдяки трансляціям УПЛ більше людей оформлять підписку на їхню платформу (або ж ціна на підписку зросте).

Але зараз клуби хочуть все-таки повернутись до початкової ідеї pay-per-view – коли за трансляції платить глядач напряму. Тобто ОТТ-платформи не будуть платити за телеправа, зроблять окремий від загальної підписки на платформу розділ УПЛ, за який глядачу потрібно буде доплачувати, і будуть отримувати свій дохід у вигляді комісії (до 30%).

Така сама система планується на YouTube - канал, на якому трансляції будуть доступні за системою спонсорства.

Питання ціни підписки все ще обговорюється. Діапазон – 50-100 грн на місяць. В планах різні пакети – місячна підписка, на сезон і на одну гру. 1-2 матчі в турі будуть транслюватись у відкритому доступі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7531
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8765
Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини Усі загинули. Уявляєте - всі! 44 роки тому Пахтакор із Ташкента розбився над небом Дніпропетровщини 20505
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 31991
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 10289
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6363
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12146
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16246
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28552
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 76876
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7755 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60426