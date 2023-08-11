Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view

11 клубів-учасників телепулу УПЛ вирішили змінити платну модель.

Про це повідомляє KDK.

Коли вони погодилися на співпрацю з MEGOGO, то планувалось, що восени телепул буде продаватись по системі pay-tv – ОТТ-платформи заплатять клубам якісь невеликі кошти за не ексклюзивні телеправа і спробують заробити на тому, що завдяки трансляціям УПЛ більше людей оформлять підписку на їхню платформу (або ж ціна на підписку зросте).

Але зараз клуби хочуть все-таки повернутись до початкової ідеї pay-per-view – коли за трансляції платить глядач напряму. Тобто ОТТ-платформи не будуть платити за телеправа, зроблять окремий від загальної підписки на платформу розділ УПЛ, за який глядачу потрібно буде доплачувати, і будуть отримувати свій дохід у вигляді комісії (до 30%).

Така сама система планується на YouTube - канал, на якому трансляції будуть доступні за системою спонсорства.

Питання ціни підписки все ще обговорюється. Діапазон – 50-100 грн на місяць. В планах різні пакети – місячна підписка, на сезон і на одну гру. 1-2 матчі в турі будуть транслюватись у відкритому доступі.

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