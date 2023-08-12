ПСЖ оголосив про перехід Дембеле

Усман Дембеле офіційно став гравцем ПСЖ

Вінгер Барселони Усман Дембеле перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Футболіст підписав 5-річний контракт. Фінансові деталі контракту француза не розголошуються. Усман взяв 23 ігровий номер.

Сума трансферу склала 50 мільйонів євро, але іспанському клубу дісталося лише 25 мільйонів. За умовами договору, половина суми пішла Дембеле та його агенту.

Минулого сезону вінгер провів 35 матчів за Барселону у всіх турнірах. На його рахунку — вісім голів та дев’ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Неймара безплатно.