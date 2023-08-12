Головне
"В Україні 6-7 разів на день лунає сирена, але люди намагаються жити своїм життям": велика розмова Олександра Зінченка з Ріо Фердінандом
Сьогодні 11:42 708
Збірна Австралії у серії пенальті здолала Францію в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:11 159
ПСЖ оголосив про перехід Дембеле
Сьогодні 13:08 137
Кейн став гравцем Баварії
Сьогодні 11:20 286
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 00:12 3994
Дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі в 1 турі АПЛ
Сьогодні 00:01 543
Шахтар проявляє інтерес до вінгера Осера та збірної Малі Сінайоко
Вчора 22:50 454
Учасники телепулу УПЛ хочуть перейти на модель pay-per-view
Вчора 19:21 519
Карпати здолали Прикарпаття, Лівий берег розгромив Чернігів: результати 3 туру Першої ліги
Вчора 18:59 1325
Янніс не зіграє за Грецію на чемпіонаті світу-2023 з баскетболу
Вчора 16:20 495
Прямі трансляції

ПСЖ оголосив про перехід Дембеле

Усман Дембеле офіційно став гравцем ПСЖ
Сьогодні 13:08 137 0
ПСЖ оголосив про перехід Дембеле
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - psg.fr.

Вінгер Барселони Усман Дембеле перейшов у ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Футболіст підписав 5-річний контракт. Фінансові деталі контракту француза не розголошуються. Усман взяв 23 ігровий номер.

Сума трансферу склала 50 мільйонів євро, але іспанському клубу дісталося лише 25 мільйонів. За умовами договору, половина суми пішла Дембеле та його агенту.

Минулого сезону вінгер провів 35 матчів за Барселону у всіх турнірах. На його рахунку — вісім голів та дев’ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче підписати Неймара безплатно.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6633
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7815
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 4207
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 3997
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 33038
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 11078
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7756 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22297
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26695
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25490
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116693
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35288 4