ПСЖ планує заборонити Мбаппе відвідувати Парк де Пренс

ПСЖ не хоче відпускати Мбаппе безплатно

ПСЖ має намір заборонити Кіліану Мбаппе відвідувати домашній стадіон команди, щоб він пішов з клубу цього літа.

Про це повідомляє le10sport.

Заборона на відвідування Парк де Пренс має ще сильніше підкреслити відстороненість футболіста від клубу.

Річ у тому, що президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі не бажає відпускати футболіста безплатно через рік, коли закінчиться його контракт, а хоче продати цим літом.

Гравець же не має наміру йти цього літа, попри небажання продовжувати угоду до 2025 року.

Таким чином парижани хочуть за всяку ціну позбутися Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ маніпулює трансфером Кейна в переговорах з Мбаппе.