ПСЖ маніпулює трансфером Кейна в переговорах з Мбаппе

ПСЖ вмовляє Мбаппе не йти з клубу безоплатно

Керівництво ПСЖ надіслало нападнику Кіліану Мбаппе лист з проханням не йти з клубу безплатно.

Про це повідомляє RMC Sport.

ПСЖ доведеться продавати гравців та звільняти співробітників, якщо Мбаппе безплатно піде наступного літа.

Парижани знову наголосили, що йому варто цього літа або підписати новий контракт, або перейти до іншої команди - це забезпечить фінансову стабільність клубу.

ПСЖ у листі вказав, що великі футболісти попіклувалися, щоб їхні клуби отримали кошти після їхнього переходу до іншої команди, навів приклад Гаррі Кейна та Тоттенгем.

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