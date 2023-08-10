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Галатасарай побореться з Фенербахче за Фреда

Також на гравця претендує Фенербахче
Сьогодні 17:18 172 0
Галатасарай побореться з Фенербахче за Фреда
Фото: Getty Images
#Галатасарай, #Манчестер Юнайтед, #Фенербахче, #Фред

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай побореться за опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Стамбульці вийшли на зв’язок з представниками футболіста.

Також на гравця претендує Фенербахче.

Повідомлялося, що Лаціо хоче підписати Фреда.

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