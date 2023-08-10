Джерело - Чемпіон.
Галатасарай побореться за опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Стамбульці вийшли на зв’язок з представниками футболіста.
Також на гравця претендує Фенербахче.
Galatasaray have just approached Fred’s camp to return in the race after official bid from Fenerbahçe. 🇧🇷🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023
Best scenario for Manchester United as Fred will 100% leave and it will be at least €15m package fee. pic.twitter.com/sDFylmEQXy
Повідомлялося, що Лаціо хоче підписати Фреда.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!