Галатасарай побореться за опорного півзахисника Манчестер Юнайтед Фреда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Стамбульці вийшли на зв’язок з представниками футболіста.

Також на гравця претендує Фенербахче.

Galatasaray have just approached Fred’s camp to return in the race after official bid from Fenerbahçe. 🇧🇷🇹🇷



Best scenario for Manchester United as Fred will 100% leave and it will be at least €15m package fee. pic.twitter.com/sDFylmEQXy