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Гол Роналду вивів Аль-Наср у фінал арабської Ліги чемпіонів

Єдиним голом у матчі відзначився Кріштіану Роналду
Сьогодні 21:04 306 0
Гол Роналду вивів Аль-Наср у фінал арабської Ліги чемпіонів
#Аль-Наср, #Аль-Шорту, #Арабська Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср здолав Аль-Шорту в півфіналі Арабської Ліги чемпіонів та вперше у своїй історії вийшов у фінал турніру.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 75-й хвилині.

Арабська Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, 09 серпня

Аль-Шорта - Аль-Наср 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Роналду (пен)

У фіналі Аль-Наср зустрінеться з переможцем пари Аль-Хілаль - Аль-Шабаб.

Раніше клуб Роналду отримав трансферний бан.

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