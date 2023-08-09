Гол Роналду вивів Аль-Наср у фінал арабської Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Аль-Наср здолав Аль-Шорту в півфіналі Арабської Ліги чемпіонів та вперше у своїй історії вийшов у фінал турніру.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиним голом відзначився Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 75-й хвилині.
Арабська Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, 09 серпня
Аль-Шорта - Аль-Наср 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Роналду (пен)
У фіналі Аль-Наср зустрінеться з переможцем пари Аль-Хілаль - Аль-Шабаб.
Раніше клуб Роналду отримав трансферний бан.
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