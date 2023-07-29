Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Вчора 18:48 1309
Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 394
Судаков пропустить початок сезону
Сьогодні 11:23 353
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Вчора 21:35 880
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Вчора 20:47 938
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Вчора 20:33 1839
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Вчора 20:01 517
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Вчора 19:30 437
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 19:15 1023
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Вчора 18:57 474
Прямі трансляції

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 15:13 3488 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів
#Вікторія, #Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік 

  • 15:00. ФСК Маріуполь - Вікторія - 0:0

28 липня 2023 рік

  • 14:00. Металург - Кремінь - 0:0
  • 17:00. Лівий берег - Гірник-Спорт - 5:0

29 липня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Діназ - 3:2
  • 16:00. Інгулець - СК Полтава

2 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • 15:00. Полтава - Лівий берег
  • 16:00. Вікторія - Металург

7 серпня 2023 рік

  • 12:00. Чернігів - Інгулець
  • 14:00. Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь
  • 16:00. Діназ - Кремінь

3 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • Лівий берег - Чернігів
  • Інгулець - Діназ
  • ФСК Маріуполь - Полтава
  • Металург - Гірник-Спорт
  • Кремінь - Вікторія

4 тур. 19 серпня 2023 рік 

  • Чернігів - ФСК Маріуполь
  • Інгулець - Лівий берег
  • Полтава - Металург
  • Гірник-Спорт - Кремінь
  • Діназ - Вікторія

5 тур. 27 серпня 2023 рік 

  • Металург - Чернігів
  • ФСК Маріуполь - Інгулець
  • Лівий берег - Діназ
  • Кремінь - Полтава
  • Вікторія - Гірник-Спорт

6 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Кремінь
  • Інгулець - Металург
  • Лівий берег - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Вікторія
  • Діназ - Гірник-Спорт

7 тур. 9 вересня 2023 рік 

  • Вікторія - Чернігів
  • Кремінь - Інгулець
  • Металург - Лівий берег
  • ФСК Маріуполь - Діназ
  • Гірник-Спорт - Полтава

8 тур. 16 вересня 2023 рік 

  • Чернігів - Гірник-Спорт
  • Інгулець - Вікторія
  • Лівий берег - Кремінь
  • ФСК Маріуполь - Металург
  • Діназ - Полтава

9 тур. 23 вересня 2023 рік 

  • Полтава - Чернігів
  • Гірник-Спорт - Інгулець
  • Вікторія - Лівий берег
  • Кремінь - ФСК Маріуполь
  • Металург - Діназ

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік 

  • Діназ - Чернігів
  • СК Полтава - Інгулець
  • Гірник-Спорт - Лівий берег
  • Вікторія - ФСК Маріуполь
  • Кремінь - Металург

11 тур. 7 жовтня 2023 рік 

  • Інгулець - Чернігів
  • Лівий берег - Полтава
  • ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт
  • Металург - Вікторія
  • Кремінь - Діназ

12 тур. 14 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Лівий берег
  • Діназ - Інгулець
  • Полтава - ФСК Маріуполь
  • Гірник-Спорт - Металург
  • Вікторія - Кремінь

13 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • ФСК Маріуполь - Чернігів
  • Лівий берег - Інгулець
  • Металург - Полтава
  • Кремінь - Гірник-Спорт
  • Вікторія - Діназ

14 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Чернігів - Металург
  • Інгулець - ФСК Маріуполь
  • Діназ - Лівий берег
  • Полтава - Кремінь
  • Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік 

  • Кремінь - Чернігів
  • Металург - Інгулець
  • ФСК Маріуполь - Лівий берег
  • Вікторія - Полтава
  • Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Вікторія
  • Інгулець - Кремінь
  • Лівий берег - Металург
  • Діназ - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік 

  • Гірник-Спорт - Чернігів
  • Вікторія - Інгулець
  • Кремінь - Лівий берег
  • Металург - ФСК Маріуполь
  • Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік 

  • Чернігів - Полтава
  • Інгулець - Гірник-Спорт
  • Лівий берег - Вікторія
  • ФСК Маріуполь - Кремінь
  • Діназ - Металург
Коментарі ()
Популярне зараз
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 5847 4
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5959
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан FIE призупинила дискваліфікацію Харлан 1839
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 5234
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15803
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3935
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59909
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80106 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47518
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53600
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304502 6
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115750