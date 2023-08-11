Фенербахче домовився про трансфер Фреда

Фред змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу півзахисника Фреда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький клуб надіслав керівництву МЮ запит у розмірі 15 млн євро з урахуванням бонусних виплат. Пропозиція Фенербахче прийнята та досягнуто усної угоди. Півзахисник також погодив умови особистого контракту та незабаром вирушить на медогляд.

Контракт Фреда з МЮ спливає наприкінці червня наступного року. В минулому сезоні бразилець провів 56 матчів за Червоних дияволів у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай побореться з Фенербахче за Фреда.