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Фенербахче домовився про трансфер Фреда

Фред змінить клуб
Сьогодні 14:38 231 0
Фенербахче домовився про трансфер Фреда
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Фенербахче, #Фред

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу півзахисника Фреда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький клуб надіслав керівництву МЮ запит у розмірі 15 млн євро з урахуванням бонусних виплат. Пропозиція Фенербахче прийнята та досягнуто усної угоди. Півзахисник також погодив умови особистого контракту та незабаром вирушить на медогляд.

Контракт Фреда з МЮ спливає наприкінці червня наступного року. В минулому сезоні бразилець провів 56 матчів за Червоних дияволів у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай побореться з Фенербахче за Фреда.

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