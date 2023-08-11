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Сидорчук обійшов Блохіна за кількістю матчів у єврокубках

Сергій Сидорчук став лише 5-м гравцем в історії Динамо, який досяг відмітки у 80 єврокубкових матчів
Сьогодні 14:10 702 0
Сидорчук обійшов Блохіна за кількістю матчів у єврокубках
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - fcdynamo.com.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук зіграв 80 єврокубковий матч у складі киян.

Таким чином Сидорчук обійшов у списку єврокубкових гвардійців легендарного Олега Блохіна, в активі якого 79 матчів.

Дебютував у єврокубках Сидорчук ще у 2013-му році, у грі проти австрійського Рапіду у Лізі Європи.

ТОП-10 гравців Динамо за матчами у європейських клубних турнірах

1. Олександр Шовковський - 143
2. Олег Гусєв - 98
3. Денис Гармаш - 88
4. Андрій Ярмоленко - 81
5. Сергій Сидорчук - 80
6. Олег Блохін - 79
7. Віталій Буяльський - 77
8. Валентин Белькевич - 73
9. Максим Шацьких - 73
10. Сергій Ребров - 72

Раніше Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій.

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