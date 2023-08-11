Джерело - fcdynamo.com.
Капітан Динамо Сергій Сидорчук зіграв 80 єврокубковий матч у складі киян.
Таким чином Сидорчук обійшов у списку єврокубкових гвардійців легендарного Олега Блохіна, в активі якого 79 матчів.
Дебютував у єврокубках Сидорчук ще у 2013-му році, у грі проти австрійського Рапіду у Лізі Європи.
ТОП-10 гравців Динамо за матчами у європейських клубних турнірах
1. Олександр Шовковський - 143
2. Олег Гусєв - 98
3. Денис Гармаш - 88
4. Андрій Ярмоленко - 81
5. Сергій Сидорчук - 80
6. Олег Блохін - 79
7. Віталій Буяльський - 77
8. Валентин Белькевич - 73
9. Максим Шацьких - 73
10. Сергій Ребров - 72
Раніше Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій.