Ювентус готовий обміняти Влаховича на Лукаку з доплатою

Бельгієць вже узгодив з Ювентусом 3-річний контракт

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Ювентус та Челсі продовжують переговори щодо обміну Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.

Про цеповідомляє сайт Джанлуки Ді Марцио.

Сторони поступово скорочують відстань між своїми позиціями стосовно розміру доплати.

Раніше туринці просили окрім Лукаку ще 50 млн євро, а зараз готові зупинитися і на 40 млн.

Бельгієць вже узгодив з Ювентусом 3-річний контракт.

Нагадаємо, Ювентус зацікавлений у трансфері голкіпера ПСЖ Доннарумми.

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