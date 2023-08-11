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Кучер: Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння

Олександр Кучер прокоментував підсумки першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеської Славії
Сьогодні 09:10 176 0
Кучер: Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Гравцям СК Дніпро-1 необхідно відновитися психологічно і фізично перед матчем-відповідю зі Славією у кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Те, що ми планували зробити сьогодні, ми, звичайно, не виконали. Треба було розігрувати м’яч,  входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було.

Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати", - відзначив Кучер.

Нагадаємо, Дніпро-1 у більшості поступився Славії.

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