Кучер: Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння

Гравцям СК Дніпро-1 необхідно відновитися психологічно і фізично перед матчем-відповідю зі Славією у кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Те, що ми планували зробити сьогодні, ми, звичайно, не виконали. Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол. Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було.

Результат, звичайно не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати", - відзначив Кучер.