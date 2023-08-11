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Луческу пояснив поразку від Аріса

Мірча Луческу прокоментував поразку від Аріса
Сьогодні 08:29 303 0
Луческу пояснив поразку від Аріса
#Аріс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо надто пізно почало грати для того, щоб забити гол Арісу.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Аріс заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Гра була рівною, ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити – лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті. Але попереду ще один матч у Бухаресті.

Також хочу відзначити уболівальників, які підганяли свою команду уперед. На жаль, ми не можемо грати з уболівальниками – лише контрольні матчі. Тому така підтримка була для нас сюрпризом, ми відчували тиск. Якби ми вдома теж могли грати із глядачами...

Господарі грали, перш за все, для того, аби забити. Вони також добре діяли у захисті, їм вдавалося робити своєрідні коридори та водночас не давати нашим футболістам можливості відзначитися. Перед грою я очікував, що Аріс гратиме у більш атакувальний футбол, але вони цього не зробили, натомість вичікували та заробили пенальті", - відзначив Луческу.

Раніше Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій.

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