Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився другий півфіналіст ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Японії програла Швеції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі шведки відкрили рахунок. Після перерви Ангельдаль реалізувала пенальті і подвоїла рахунок. На 74-ій хвилині гравчиня збірної Японії Уекі не реалізувала пенальті. Наприкінці матчу японки все ж один гол відіграли, але того виявилося замало і збірна Швеції вийшла до півфіналу.

Збірна Швеції у півфіналі турніру зустрінеться з Іспанією, яка раніше у додатковий час вирвала перемогу у Нідерландів в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 Іспанія - Швеція відбудеться 15 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/4 фіналу, 11 серпня

Японія - Швеція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Ілестедт, 0:2 - 51 Ангельдаль (пен), 1:2 - 87 Хаясі