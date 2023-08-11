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Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Визначився другий півфіналіст ЧС-2023
Сьогодні 12:40 138 1
Збірна Японії поступилася Швеції в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Японії програла Швеції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі шведки відкрили рахунок. Після перерви Ангельдаль реалізувала пенальті і подвоїла рахунок. На 74-ій хвилині гравчиня збірної Японії Уекі не реалізувала пенальті. Наприкінці матчу японки все ж один гол відіграли, але того виявилося замало і збірна Швеції вийшла до півфіналу.

Збірна Швеції у півфіналі турніру зустрінеться з Іспанією, яка раніше у  додатковий час вирвала перемогу у Нідерландів в 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 Іспанія - Швеція відбудеться 15 серпня.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/4 фіналу, 11 серпня

Японія - Швеція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Ілестедт, 0:2 - 51 Ангельдаль (пен), 1:2 - 87 Хаясі

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