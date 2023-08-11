Визначився перший півфіналіст ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Іспанії здолала Нідерланди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.
Матч завершився з рахунком 2:1. У другому тайм матчу команди обмінялися забитими голами. А в додатковий час іспанки вирвали перемогу.
Збірна Іспанії у півфіналі турніру зустрінеться з переможницею пари Японія - Швеція (цей чвертьфінальний матч відбудеться сьогодні, початок о 10:30).
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Матч 1/2 фіналу ЧС-2023 за участі збірної Іспанії відбудеться 15 серпня.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/4 фіналу, 11 серпня
Іспанія - Нідерланди 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 81 Кальдентей (пен), 1:1 - 90+1 Ван дер Грагт, 2:1 - 111 Паральюело