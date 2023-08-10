Головне
Динамо мінімально поступилося Арісу в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:23 374
Дніпро-1 у більшості поступився Славії: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1146 1
Бенфіка оголосила про трансфер Трубіна
Вчора 20:21 618
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі
Вчора 15:42 559 1
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Вчора 15:31 1223
Куртуа вибув на тривалий термін
Вчора 15:31 1148
Бенфіка завершила трансфер Трубіна
Вчора 14:12 1344
Баварія узгодила трансфер Кейна
Вчора 12:42 761
Маліновський не хоче переходити у Бешикташ
Вчора 09:56 849
Ворскла спростувала конфлікт керівництва зі Скрипником
Вчора 09:10 654
Прямі трансляції

Славія Прага - Дніпро-1 3:0: огляд матчу Ліги Європи

Дніпряни грали у більшості з 58-ї хвилини матчу
Вчора 22:51 291 0
Славія Прага - Дніпро-1 3:0: огляд матчу Ліги Європи
#Ліга Європи, #СК Дніпро-1, #Славія

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 розгромно поступився Славії в матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА
Кваліфікація, 1-раунд
10 серпня

Славія Прага - Дніпро-1 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Шранц, 2:0 - 37 Шранц, 3:0 - 81 Валлем

Вилучення: Огбу 58

Славія: Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейріс (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лінгр (Шевчік, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читіл, 80).

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Тіджані, Боржил, Влчек, Томич, Пуділ.

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк (Білл, 81), Сваток (Пасіч, 46), Третьяков (Лєднєв, 12), Бабенко (Піхальонок, 61), Бланко, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов (Ківінда, 81).

Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Каплієнко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО Ексгравець Шахтаря забив переможний гол у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Марселя - ВІДЕО 2943
Бенфіка завершила трансфер Трубіна Бенфіка завершила трансфер Трубіна 1344
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 8549
Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1725 1
Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Аріс - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1643 1
Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Прикарпаття - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1686
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 319646 7
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49586
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77444
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 60403
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80973 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87034 1