Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 розгромно поступився Славії в матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Ліга Європи УЄФА
Кваліфікація, 1-раунд
10 серпня
Славія Прага - Дніпро-1 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Шранц, 2:0 - 37 Шранц, 3:0 - 81 Валлем
Вилучення: Огбу 58
Славія: Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейріс (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лінгр (Шевчік, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читіл, 80).
Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Тіджані, Боржил, Влчек, Томич, Пуділ.
Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Адамюк (Білл, 81), Сваток (Пасіч, 46), Третьяков (Лєднєв, 12), Бабенко (Піхальонок, 61), Бланко, Рубчинський, Гуцуляк, Філіппов (Ківінда, 81).
Запасні: Валеф, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Каплієнко.
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