Торіно та Марсель не домовилися щодо трансферу Маліновського

Джерело - Foot Mercato.
Трансфер півзахисника Марселя Руслана Маліновського в Торіно може зірватися.
Про це повідомляє Foot Mercato.
У італійського клубу є повна домовленість з українцем, але переговори з французьким клубом застрягли.
Марсельці вимагають додаткові 1-2 мільйони євро за викуп футболіста, а туринці з цим не згодні.
Торіно, як і раніше, пропонує оренду хавбека за 1 мільйон євро з правом викупу за 9, проте така пропозиція не задовольняє Марсель.
Нагадаємо, Маліновський не хоче переходити у Бешикташ.
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