Торіно та Марсель не домовилися щодо трансферу Маліновського

У італійського клубу є повна домовленість з українцем

Джерело - Foot Mercato.

Трансфер півзахисника Марселя Руслана Маліновського в Торіно може зірватися.

Про це повідомляє Foot Mercato.

У італійського клубу є повна домовленість з українцем, але переговори з французьким клубом застрягли.

Марсельці вимагають додаткові 1-2 мільйони євро за викуп футболіста, а туринці з цим не згодні.

Торіно, як і раніше, пропонує оренду хавбека за 1 мільйон євро з правом викупу за 9, проте така пропозиція не задовольняє Марсель.

Нагадаємо, Маліновський не хоче переходити у Бешикташ.

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