Маліновський не хоче переходити у Бешикташ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Марселя Руслан Маліновський домовився з Торіно про умови особистого контракту.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Вказано, що сторони домовились про контракт до 2026 року. Зарплата у такому випадку складе 2 мільйони євро на рік.
Маліновський хоче повернутись у Серію А попри щедру пропозицію від Бешикташа. Раніше Руслан виступав за Аталанту.
Контракт 30-річного українця розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні у складі Марселя він забив 2 голи та віддав 1 асист у 23 матчах.
Раніше Маліновський натякнув на зміну клубу.