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Маліновський не хоче переходити у Бешикташ

Українець хоче повернутися у Серію А
Сьогодні 09:56 380 0
Маліновський не хоче переходити у Бешикташ
Фото - gettyimages
#Бешикташ, #Руслан Маліновський, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський домовився з Торіно про умови особистого контракту.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Вказано, що сторони домовились про контракт до 2026 року. Зарплата у такому випадку складе 2 мільйони євро на рік.

Маліновський хоче повернутись у Серію А попри щедру пропозицію від Бешикташа. Раніше Руслан виступав за Аталанту.

Контракт 30-річного українця розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні у складі Марселя він забив 2 голи та віддав 1 асист у 23 матчах.

Раніше Маліновський натякнув на зміну клубу.

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