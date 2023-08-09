Компанія-власник Аріса пожертвує Україні медикаменти на суму 1,8 млн доларів

Компанія-власник Аріса Amani Swiss зробить благодійну пожертву на підтримку українського народу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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З глибоким співчуттям Amani Swiss у співпраці з Coherus Biosciences та Direct Relief вирішили допомогти на практиці та відправити в Україну гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільйона доларів, а саме спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та людей, які страждають від синдрому радіаційної кислоти. Цією пожертвою ми хочемо на практиці продемонструвати нашу солідарність з дружнім українським народом в той час, коли він потребує допомоги кожного з нас.