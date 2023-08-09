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Компанія-власник Аріса пожертвує Україні медикаменти на суму 1,8 млн доларів

Вчора 23:39 201 0
Компанія-власник Аріса пожертвує Україні медикаменти на суму 1,8 млн доларів
#Аріс, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - офіційний сайт Аріса.

Компанія-власник Аріса Amani Swiss зробить благодійну пожертву на підтримку українського народу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Випробування українського народу не мають кінця. Минають місяці, атаки на країну продовжуються, а дефіцит товарів у критично важливих секторах, таких як охорона здоров’я, збільшується.

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З глибоким співчуттям Amani Swiss у співпраці з Coherus Biosciences та Direct Relief вирішили допомогти на практиці та відправити в Україну гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільйона доларів, а саме спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та людей, які страждають від синдрому радіаційної кислоти. Цією пожертвою ми хочемо на практиці продемонструвати нашу солідарність з дружнім українським народом в той час, коли він потребує допомоги кожного з нас.

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Офіційне оголошення відбудеться на спеціальній церемонії завтра, у четвер, 10 серпня, о 17:00 в готелі Porto Palace у присутності Президента та керуючого директора Amani Swiss Іріні Каріпідіс, посла України в Греції Сергія Шутенка та Генерального консула України в Салоніках Вадима Саблука", - йдеться в заяві 

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