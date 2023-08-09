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Мане: Перейти в Аль-Наср для мене було швидким рішенням

Сьогодні 23:24 186 0
Мане: Перейти в Аль-Наср для мене було швидким рішенням

Джерело - Arab News.

Колишній півзахисник Ліверпуля Садіо Мане розповів про перехід у Аль-Наср.

Про це повідомляє Arab News.

"Думаю, ви бачили, як швидко все відбулося. Роналду - один з найкращих гравців в історії, якщо не найкращий. Перейти в Аль-Наср для мене було легким рішенням. Кріштіану полегшує мені задачу.

І Таліска, і інші хлопці - всі вони справді чудові гравці, і я з нетерпінням чекаю початку чемпіонату пліч-о-пліч з усіма цими хлопцями, щоб зробити Аль-Наср по-справжньому успішним", - сказав Мане.

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