Мане: Перейти в Аль-Наср для мене було швидким рішенням

Колишній півзахисник Ліверпуля Садіо Мане розповів про перехід у Аль-Наср.

Про це повідомляє Arab News.

"Думаю, ви бачили, як швидко все відбулося. Роналду - один з найкращих гравців в історії, якщо не найкращий. Перейти в Аль-Наср для мене було легким рішенням. Кріштіану полегшує мені задачу.