Клуб Роналду отримав трансферний бан

Саудівський клуб не зможе підписувати новачків протягом півтора року.

Аль-Наср отримав бан від ФІФА на реєстрацію нових футболістів.

Про це повідомляє Marca.

Рішення ФІФА поширюється на всі операції клубу: як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Заборона на трансфери діятиме протягом трьох трансферних вікон.

Аль-Наср у 2018 році купив у Лестера форварда Ахмеда Мусу за 16,5 мільйона євро, проте не виплатив "лисам" 457 тисяч євро та бонусну суму. Сторону Лестер прийняли як ФІФА, і Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS).

Справу передано до Дисциплінарного комітету ФІФА. Своєю чергою, клуб із Саудівської Аравії наполягає на технічній помилці та наполягає на пом’якшенні покарання.

Нагадаємо, колишній тренер Шахтаря Каштру очолив Аль-Наср.