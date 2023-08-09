Головне
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі
Вчора 19:38 1486 1
Ворскла може звільнити Скрипника
Сьогодні 09:11 823
Кухаревич дебютував за Свонсі
Сьогодні 08:50 529
Лопетегі залишив Вулвергемптон
Сьогодні 08:38 402
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Сьогодні 08:26 750 1
Кіченок вийшла у друге коло парного турніру WTA 1000 у Монреалі
Сьогодні 08:10 418
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Сьогодні 08:00 1019 1
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 880
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
Вчора 22:42 908
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 21:47 1164
Прямі трансляції

ПСЖ має намір заробити на трансфері Неймара 150 млн євро

У ПСЖ готові розглянути варіант з орендою
Сьогодні 18:02 318 0
ПСЖ має намір заробити на трансфері Неймара 150 млн євро
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - AS.

ПСЖ оцінив бразильського вінгера Неймара у 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє AS.

У ПСЖ готові розглянути варіант з орендою, щоб заощадити кошти із зарплати Неймара.

Наступного року, коли стануть чинними нові правила фінансового фейр-плей, ПСЖ потрібно буде збалансувати витрати та прибуток.

За таких умов можлива оренда або продаж Неймара стане вигідним кроком.

Нагадаємо, футболки з прізвищем Мбаппе зникли з магазинів ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Полісся - Рух: де дивитися матч УПЛ Полісся - Рух: де дивитися матч УПЛ 1664
Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки 9923
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 3398
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5942
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі 1486 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6962
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38299 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16379 6
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38974 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116570
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17758 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 293912