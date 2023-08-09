ПСЖ має намір заробити на трансфері Неймара 150 млн євро

У ПСЖ готові розглянути варіант з орендою

Джерело - AS.

ПСЖ оцінив бразильського вінгера Неймара у 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє AS.

У ПСЖ готові розглянути варіант з орендою, щоб заощадити кошти із зарплати Неймара.

Наступного року, коли стануть чинними нові правила фінансового фейр-плей, ПСЖ потрібно буде збалансувати витрати та прибуток.

За таких умов можлива оренда або продаж Неймара стане вигідним кроком.

Нагадаємо, футболки з прізвищем Мбаппе зникли з магазинів ПСЖ.

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