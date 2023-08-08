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Футболки з прізвищем Мбаппе зникли з магазинів ПСЖ

Його більше немає і на стадіоні
Сьогодні 20:26 196 0
Футболки з прізвищем Мбаппе зникли з магазинів ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ прибрав футболки з прізвищем Кіліана Мбаппе зі своїх магазинів.

Про це повідомляє El Golazo de Gol. 

Зображення француза також немає на стадіоні паризької команди Парк де Пренс.

ПСЖ дотримується ультиматуму Кіліану: або він продовжує контракт, або йде цього літа. Француз відхилив пропозиції із Саудівської Аравії і, схоже, хоче приєднатися до Реала безкоштовно наступного літа.

ПСЖ заплатив на початку серпня французу 60 мільйонів євро бонусу за лояльність. Єдиною умовою для отримання величезної суми було у складі на 31 липня 2023-го.

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