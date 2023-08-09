Ноттінгем підписав голкіпера Арсенала

Ноттінгем Форест підсилився голкіпером

Джерело - NFFC.

Голкіпер Арсенала Метт Тернер перейшов у Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє офіційний сайт "лісників".

29-річний футболіст підписав контракт на 4 роки — до літа 2027 року.

У минулому сезоні Метт Тернер провів всього сім матчів за Арсенал у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі та чотири поєдинки відстояв "на нуль".

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