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Клуби АПЛ прагнуть скорочення трансферного вікна для Саудівської Аравії

Сьогодні 20:14 209 0
Клуби АПЛ прагнуть скорочення трансферного вікна для Саудівської Аравії
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - tribuna.com.

Клуби АПЛ планують звернутися до ФІФА з проханням перенести дедлайн трансферного вікна в Саудівській Аравії на більш ранній строк.

Про це повідомляє Daily Mail.

Трансферне вікно в Саудівській Аравії закривається 7 вересня, а в Європі - на 6 днів раніше. Англійські клуби не хочуть допустити ситуації, за якої саудівські команди зможуть підписати їхніх гравців після дедлайну. Представники АПЛ, зокрема Юрген Клопп та Пеп Гвардіола, побоюються, що через це можуть втратити своїх ключових гравців без можливості знайти їм заміну.

Футбольна асоціація Англії готова звернутися до ФІФА з запитом урівняти термін дії трансферних вікон, щойно клуби АПЛ попросять про це. Раніше дедлайн у Саудівській Аравії був запланований на 20 вересня, але його вдалося скоротити до 7-го.

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