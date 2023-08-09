Баї стане гравцем Бешикташа

Баї влітку змінить клуб

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї близький до переходу у Бешикташ.

Про це повідомляє Sports Digitale.

Гравець вже узгодив особисті умови 3-річного контракту зі стамбульським клубом і сьогодні проведе прощальну зустріч з Юнайтед. Очікується, що сторони завершать оформлення трансферу за кілька днів.

Баї став гравцем Манчестер Юнайтед у 2016 році. Минулий сезон провів у складі Марселя на правах оренди. Всього за МЮ зіграв 113 матчів, забив 1 гол.

Раніше Бешикташ включився у боротьбу за Маліновського.