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Бешикташ включився у боротьбу за Маліновського

Турецький клуб хоче орендувати гравця з правом викупу
Сьогодні 14:19 232 0
Бешикташ включився у боротьбу за Маліновського
Фото - gettyimages
#Бешикташ, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський готується змінити клуб.

Про це повідомляє FutbolArena.

Головними претендентами на 30-річного гравця називають Торіно і Бешикташ.

Турецький гранд вже зробив першу пропозицію щодо трансферу українця. "Чорні орли" хочуть орендувати Руслана з правом викупу і готові викласти за нього 8,7 млн євро. Марсель, натомість, готовий відпустити гравця в оренду лише за 2 мільйони, а розмір майбутнього трансферу оцінив у 8 млн євро.

Нагадаємо, Маліновський погодився перейти у Торіно.

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