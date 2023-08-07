Бешикташ включився у боротьбу за Маліновського

Турецький клуб хоче орендувати гравця з правом викупу

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський готується змінити клуб.

Про це повідомляє FutbolArena.

Головними претендентами на 30-річного гравця називають Торіно і Бешикташ.

Турецький гранд вже зробив першу пропозицію щодо трансферу українця. "Чорні орли" хочуть орендувати Руслана з правом викупу і готові викласти за нього 8,7 млн євро. Марсель, натомість, готовий відпустити гравця в оренду лише за 2 мільйони, а розмір майбутнього трансферу оцінив у 8 млн євро.

Нагадаємо, Маліновський погодився перейти у Торіно.