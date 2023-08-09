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Кухаревич дебютував за Свонсі

Свонсі пройшов до наступного раунду Кубка Ліги.
Сьогодні 08:50 284 0
Кухаревич дебютував за Свонсі
#Кухаревич, #Свонсі

Джерело - Чемпіон.

У рамках першого раунду Кубка Ліги Свонсі обіграв Нортгемптон.

Матч завершився з рахунком 3:0.

На 81 хвилині поєдинку в складі господарів на поле вийшов українець Микола Кухаревич, який перейшов до клубу цього трансферного вікна. 

Суперник команди українського форварда в наступному раунді кубкового змагання стане відомий пізніше.

Кубок ліги

Перший раунд, 08 серпня

Свонсі - Нортгемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Піро, 2:0 - 53 Піро, 3:0 - 90+4 Джинеллі

Раніше Кухаревич прокоментував перехід у Свонсі.

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