Кухаревич дебютував за Свонсі

Свонсі пройшов до наступного раунду Кубка Ліги.

Джерело - Чемпіон.

У рамках першого раунду Кубка Ліги Свонсі обіграв Нортгемптон.

Матч завершився з рахунком 3:0.

На 81 хвилині поєдинку в складі господарів на поле вийшов українець Микола Кухаревич, який перейшов до клубу цього трансферного вікна.

Суперник команди українського форварда в наступному раунді кубкового змагання стане відомий пізніше.

Кубок ліги

Перший раунд, 08 серпня

Свонсі - Нортгемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Піро, 2:0 - 53 Піро, 3:0 - 90+4 Джинеллі

Раніше Кухаревич прокоментував перехід у Свонсі.