Кухаревич дебютував за Свонсі

Джерело - Чемпіон.
У рамках першого раунду Кубка Ліги Свонсі обіграв Нортгемптон.
Матч завершився з рахунком 3:0.
На 81 хвилині поєдинку в складі господарів на поле вийшов українець Микола Кухаревич, який перейшов до клубу цього трансферного вікна.
Суперник команди українського форварда в наступному раунді кубкового змагання стане відомий пізніше.
Кубок ліги
Перший раунд, 08 серпня
Свонсі - Нортгемптон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Піро, 2:0 - 53 Піро, 3:0 - 90+4 Джинеллі
Раніше Кухаревич прокоментував перехід у Свонсі.