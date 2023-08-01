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Кухаревич: Мені підходить англійський футбол

Кухаревич прокоментував перехід у Свонсі
Сьогодні 20:11 176 0
Кухаревич: Мені підходить англійський футбол
#Кухаревич, #Свонсі

Джерело - swanseacity.com.

Український новачок валлійського Свонсі Микола Кухаревич готовий до англійського футболу.

Про це розповів сам футболіст.

"Враження від клубу дуже хороші. Я щасливий бути тут, це великий клуб, і для мене велика честь бути тут.

Все виглядає красиво, хороші умови, я думаю, це гарне місце для роботи.

Свонсі - великий клуб, який лише п'ять років тому грав у Прем'єр-лізі. Уболівальники у всьому світі знають цей клуб.

Звичайно, я говорив з менеджером, перш ніж прийшов сюди. Це була хороша розмова. Для мене було важливо поговорити з ним, перш ніж я зможу вписатися, але все пройшло добре, і я щасливий бути тут.

Думаю, що це чудове місце для розвитку як гравця, так і команди. Щодо мене, то я просто хочу бути тут успішним, робити все можливе щодня і допомагати команді досягати наших цілей, і, звичайно ж, як нападник, я хочу забивати якнайбільше.

Думаю, англійський футбол мені підходить. Фізична сторона гри мене влаштовує, також зазначу, що клуби Великобританії мають неймовірні фанати. Вони завжди підштовхують вас і заохочують вас, і це допомагає вам грати краще і досягати кращих результатів.

Але насправді я не люблю говорити про себе як про гравця. Я просто хочу показати, на що я здатний на полі та в іграх. Залишу на розсуд фанатів скласти думку про мою гру", - сказав Кухаревич.

Раніше Свонсі підписав українського нападника Труа Миколу Кухаревича.

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