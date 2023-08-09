Влашич підписав контракт з Торіно

Торіно на повноцінній основі підписав атакувального універсального півзахисника Вест Гема Николу Влашича.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт з півзахисником підписано до 2027 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

В минулому сезоні Влашич вже виступав за Торіно на правах оренди. Він провів за команду 37 поєдинків, відзначився п'ятьма голами та вісьмома асистами.

Сума трансферу склала 12 млн євро, а зарплата хавбека становитиме 2 мільйони євро на рік.

Нагадаємо, Маліновський погодився перейти у Торіно.