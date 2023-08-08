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Коман має дві пропозиції від клубів Саудівської Аравії

Француз відхилив обидві пропозиції
Вчора 23:26 165 0
Коман має дві пропозиції від клубів Саудівської Аравії
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Два саудівські клуби з топ-4 найкращих зробили пропозиції Кінгслі Коману. 

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Півзахисник мюнхенської Баварії відмовився від обох.

Зарплата Комана за однією пропозицією могла становити 45 мільйонів євро на рік, а за другою аж 65 мільйонів. Обидва контракти були розраховані на 3 роки.

Коман збирається відкидати будь-які пропозиції, він не готовий переходити до Саудівської Аравії навіть за 100 мільйонів євро на рік.

Минулого сезону 27-річний француз провів 35 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач. Автор голу у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 оцінюється у 65 мільйонів євро.

Нагадаємо Баварія покращить пропозицію Тоттенгему щодо Кейна.

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