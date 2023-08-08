Коман має дві пропозиції від клубів Саудівської Аравії

Француз відхилив обидві пропозиції

Джерело - Чемпіон.

Два саудівські клуби з топ-4 найкращих зробили пропозиції Кінгслі Коману.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Kingsley Coman had offers from two of Saudi Arabia's big 4 teams. Around €65m and €45m net salary per year respectively on 3-year deals. The Frenchman immediately rejected the offers. Coman wouldn't consider a move even for €100m [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/fF1ox4TyE5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 8, 2023

Півзахисник мюнхенської Баварії відмовився від обох.

Зарплата Комана за однією пропозицією могла становити 45 мільйонів євро на рік, а за другою аж 65 мільйонів. Обидва контракти були розраховані на 3 роки.

Коман збирається відкидати будь-які пропозиції, він не готовий переходити до Саудівської Аравії навіть за 100 мільйонів євро на рік.

Минулого сезону 27-річний француз провів 35 матчів, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач. Автор голу у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 оцінюється у 65 мільйонів євро.

Нагадаємо Баварія покращить пропозицію Тоттенгему щодо Кейна.