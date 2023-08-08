Ювентус підписав уругвайського захисника

Уругвайський центральний захисник Факундо Гонсалес перейшов до туринського Ювентуса.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до 2026 року. Гравець перейшов з Валенсії. За першу команду він не грав. У минулому сезоні грав за Валенсію Месталья у четвертому дивізіоні - 17 матчів 1 гол.

Провів 21 матч за збірну Уругваю U-20 (1 гол). Викликався у національну збірну, але поки що не грав.

Transfermarkt оцінює гравця у 1 мільйон євро.

Нагадаємо Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.